Переговоры о продлении транзита российского газа через Украину продолжаются – Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в результате переговоров между Россией и Украиной, чтобы обеспечить продолжение поставок российского газа через Украину в несколько европейских стран.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Европейский Союз и Украина попросили Азербайджан способствовать обсуждению с Россией по соглашению о транзите газа, срок действия которого истекает в конце этого года.

Несмотря на то, что ЕС сократил большинство импорта российского газа, некоторые страны Центральной Европы все еще зависят от поставок газа из России через трубопровод, который проходит через Украину. Австрия до сих пор получает большую часть газа через этот маршрут.

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"Мы просто хотим поддержать эти страны, а также Украину, поскольку, если транзит прекратится, газораспределительная система Украины будет абсолютно парализована", - сказал Алиев.

Президент Азербайджана, который в четверг встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме, сказал, что имеет "определенный оптимизм" относительно последних обсуждений между Россией и Украиной.

"Мы считаем, что есть основания для прорыва, но, возможно, пока рано вдаваться в детали", - сказал он.

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Напомним:

Украина не намерена продлевать транзитный договор с Россией по газу, срок действия которого истекает в конце 2024 года, в случае запроса из Европы готова обсуждать транзит газа других поставщиков через свою ГТС.

Экономическая правда.