В Киеве замедлился рост гривневых цен на новостройки

Рост гривневых цен замедлился, в августе цены на новостройки в Киеве выросли менее чем на 1%, с начала года - почти на 8%, до 67,5 тыс. грн.

Об этом сообщил основатель M4U и соучредитель сервиса динамического ценообразования MAXIFY Владимир Даниленко, передает "Интерфакс-Украина".

"Рынок первичной недвижимости Киева летом продолжил стагнировать после значительного снижения активности спроса в конце весны на фоне мобилизационных процессов.

Средняя цена за август выросла по сравнению с июлем менее чем на 1%. Это наименьший рост в месяц за последние три месяца. В целом средние цены с начала года выросли чуть меньше чем на 8%, до 67,545 тыс. грн/кв. м", - сообщил он.

Реклама:

Согласно исследованию M4U, с начала года средняя цена в долларах США почти не изменилась, показывает колебания +-2%, что свидетельствует о том, что рост гривневых цен на рынке с начала года - не более чем эффект от изменения курса.

В августе основная корректировка цен наблюдалась в премиум-сегменте, до 153,6 тыс. грн/кв.м. З

По словам Даниленко, прирост получен благодаря обновлению цен в нескольких проектах при стабильно низком удельном весе предложения в этом сегменте. Остальные классы первичного жилья показали колебания в размере +/- 1%, подтверждая гипотезу о сравнительно низкой ценовой динамике в течение последних месяцев.

Реклама:

Согласно исследованию, в первой половине августа динамика сделок начала восстанавливаться, из-за возвращения на рынок части отложенного спроса, однако интенсивные обстрелы и возобновление длительных отключений электричества под конец месяца снова сыграли против рынка.

Читайте также: Плюс 50% за год. Почему рынок аренды квартир в Киеве полетел вверх