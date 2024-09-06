Седьмая IT компания с украинскими корнями получила оценку в миллиард долларов

Компания Rentberry, основанная украинцами, привлекла 90 млн долл финансирования и ее оценка выросла до 1 млрд долл. Что делает ее седьмым "единорогом" с украинскими корнями.

Об этом сообщает Ain.

Основанный украинцами Rentberry, технологическая платформа для аренды и управления недвижимостью, успешно завершил финансирование серии А, в рамках которого привлек 90 млн долл. Это подняло оценку Rentberry до 1 млрд долл.

Отмечается, что к финансированию присоединились Berkeley Hills Capital и GTM Capital.

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Таким образом, Rentberry стал седьмым "единорогом" с украинскими корнями после Creatio, GitLab, People.ai, Grammarly, Unstoppable Domains и airSlate.

Сообщается, что инвестиции позволят улучшать платформу, расширять глобальное присутствие и исследовать новые вертикали на рынке недвижимости.

Штаб-квартира Rentberry расположена в Сан-Франциско, однако команда в основном состоит из украинских специалистов. Rentberry продолжает масштабирование и расширяет свои услуги, в частности среднесрочную аренду и модульные дома в Соединенных Штатах, Европе и Азии.

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Сейчас стартап Rentberry планирует приобретение обанкротившегося WeWork. 100% бизнеса оценили в 550-650 млн долл.

Экономическая правда.