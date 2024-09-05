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Рада назначила нового министра агрополитики после нескольких месяцев ожиданий

Четверг, 5 сентября 2024, 17:22 - Артур Крыжный

Верховная Рада назначила нового министра аграрной политики и продовольствия Украины - Виталия Коваля, который покинул пост главы ФГИУ накануне.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Последнее назначение Виталия Коваля на должность Министра аграрной политики и продовольствия Украины", - сообщил он.

За соответствующее решение проголосовали 251 народный депутат.

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До этого, исполняющим обязанности министра агрополитики был Тарас Высоцкий, которого назначили после увольнения бывшего министра Николая Сольского в мае.

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Напомним:

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Парламент уволил Николая Сольского с должности с должности министра аграрной политики и продовольствия.

Экономическая правда.

Кабмин
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