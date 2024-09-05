BMW с Toyota готовятся выпустить автомобили на водородных двигателях - Bloomberg
BMW AG планирует начать продажи автомобилей на водородных двигателях через четыре года, стремясь сделать эту технологию альтернативой электромобилям.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Немецкий производитель автомобилей премиум-класса разработает новое поколение силовых установок на топливных элементах в сотрудничестве с Toyota Motor Corp. Серийное производство начнется в 2028 году, и в том же году будет доступен водородный вариант одной из моделей BMW.
Хотя BMW годами работает над этой технологией, автомобили на топливных элементах испытывают трудности с массовым внедрением из-за высоких затрат и нехватки инфраструктуры для заправки водородом. Кроме того, на рынке очень мало вариантов таких авто - среди них только Toyota Mirai и Hyundai Nexo. По данным BloombergNEF, глобальные продажи водородных автомобилей в прошлом году упали до всего 9 000 единиц.
Сторонники топливных элементов отмечают большую дальность поездок и считают, что эта технология может быть эффективной в регионах, где инфраструктура для зарядки электромобилей недостаточно развита. Автомобили на топливных элементах сжигают водород для производства электроэнергии и выделяют только воду.
BMW и Toyota планируют совместно разрабатывать водородные силовые установки для использования в моделях обоих автопроизводителей. Они ожидают, что совместная разработка и закупка запчастей помогут снизить затраты и сделать технологию более конкурентоспособной.
BMW эксплуатирует небольшой тестовый "флот" водородных внедорожников iX5 с 2023 года. Генеральный директор компании Оливер Ципсе ранее отмечал, что водородные двигатели могут стать вариантом для линейки электромобилей BMW "Neue Klasse", запуск которой запланирован на следующий год.
"Мы убеждены, что водород будет играть более важную роль в будущем", - сказал журналистам во время конференц-звонка в четверг Майкл Рат, руководитель программы водородных автомобилей BMW.
Экономическая правда.