BMW с Toyota готовятся выпустить автомобили на водородных двигателях - Bloomberg

BMW AG планирует начать продажи автомобилей на водородных двигателях через четыре года, стремясь сделать эту технологию альтернативой электромобилям.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Немецкий производитель автомобилей премиум-класса разработает новое поколение силовых установок на топливных элементах в сотрудничестве с Toyota Motor Corp. Серийное производство начнется в 2028 году, и в том же году будет доступен водородный вариант одной из моделей BMW.

Хотя BMW годами работает над этой технологией, автомобили на топливных элементах испытывают трудности с массовым внедрением из-за высоких затрат и нехватки инфраструктуры для заправки водородом. Кроме того, на рынке очень мало вариантов таких авто - среди них только Toyota Mirai и Hyundai Nexo. По данным BloombergNEF, глобальные продажи водородных автомобилей в прошлом году упали до всего 9 000 единиц.

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Сторонники топливных элементов отмечают большую дальность поездок и считают, что эта технология может быть эффективной в регионах, где инфраструктура для зарядки электромобилей недостаточно развита. Автомобили на топливных элементах сжигают водород для производства электроэнергии и выделяют только воду.

BMW и Toyota планируют совместно разрабатывать водородные силовые установки для использования в моделях обоих автопроизводителей. Они ожидают, что совместная разработка и закупка запчастей помогут снизить затраты и сделать технологию более конкурентоспособной.

BMW эксплуатирует небольшой тестовый "флот" водородных внедорожников iX5 с 2023 года. Генеральный директор компании Оливер Ципсе ранее отмечал, что водородные двигатели могут стать вариантом для линейки электромобилей BMW "Neue Klasse", запуск которой запланирован на следующий год.

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"Мы убеждены, что водород будет играть более важную роль в будущем", - сказал журналистам во время конференц-звонка в четверг Майкл Рат, руководитель программы водородных автомобилей BMW.

Экономическая правда.