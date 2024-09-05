МАГАТЭ: пострадавшую от пожара градирню ЗАЭС, вероятно, снесут

Пострадавшая от пожара градирня на оккупированной Россией Запорожской АЭС непригодна для использования, поэтому в будущем ее, вероятно, снесут.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"До сих пор мы не могли добраться до этой точки высоко в башне, поэтому мы можем гораздо лучше оценить нанесенный ущерб. Это большое сооружение непригодно для использования в будущем, поэтому его, вероятно, когда-то снесут", - отметил Гросси.

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Ранее, 11 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он также призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент. В то же время изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксировано.

В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что его эксперты стали свидетелями сильного темного дыма, который выходил из северной зоны Запорожской атомной электростанции после многочисленных взрывов, прозвучавших вечером 11 августа.

Экономическая правда.

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