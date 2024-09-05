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Турецкие банки закрывают счета компаниям за сотрудничество с РФ

Четверг, 5 сентября 2024, 13:23 - Алексей Артемчук

Турецкие банки прекращают обслуживание счетов компаний, работающих с Россией, из-за угрозы вторичных санкций США.

Об этом сообщает российский посол в Турции Алексей Ерхов.

Турецкие банки начали активно выявлять компании, которые занимаются поставками товаров в Россию, и закрывать им счета. 

"Сейчас проблемы во взаиморасчетах между двумя странами сохраняются. В турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию. Таких клиентов активно выявляют, им блокируют переводы, или вовсе закрывают счета", – рассказал Ерхов.

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Напомним:

Угроза вторичных санкций США в отношении турецких банков, принимающих платежи из России, сильно ударила по российско-турецкой торговле.

банки торговля Россия Турция
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