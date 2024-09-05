Миссия МВФ посетит РФ впервые с начала большой войны

Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил, что миссия Фонда посетит Россию для обсуждения "экономического развития и политики страны". Об этом сообщает Reuters.

МВФ станет первым крупным международным финансовым органом, который отправит свою официальную миссию в Россию после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Миссия МВФ начнет работу в онлайн-формате 16 сентября и продолжит визитом делегации в Москву для встреч с российскими официальными лицами, где будут обсуждать экономическое развитие и политику страны.

Отмечается, что Фонд не предоставляет кредитование России с 1998 года, а техническую помощь - с 2022 года. Последняя ежегодная миссия МВФ посетила Россию в ноябре 2019 года, перед началом пандемии COVID.

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Многие западные страны поднимали вопрос о возможности исключения России из МВФ после вторжения в Украину, но это оказалось сложным из-за нежелания других членов с большими квотами голосов, таких как Китай и Индия.

С начала войны западные государства-члены критиковали МВФ за слишком оптимистичные, по их мнению, прогнозы относительно российской экономики, пострадавшей от санкций, и предостерегали, что любые решения об аресте замороженных российских активов должны быть подкреплены достаточной юридической поддержкой.

Экономическая правда.

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