Из-за боевых действий есть новые обесточивания в 5 областях
Четверг, 5 сентября 2024, 12:33 -
Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Херсонской областях.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Кроме того, из-за последствий непогоды на утро обесточены 23 населенных пункта в Одесской и Николаевской областях.
По техническим причинам обесточены потребители в Запорожской, Днепропетровской и Черниговской областях
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В общем, из-за боевых действий и по другим причинам утром четверга полностью или частично обесточены 542 населенных пункта.
Экономическая правда.
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