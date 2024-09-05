Из-за боевых действий есть новые обесточивания в 5 областях

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Херсонской областях.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, из-за последствий непогоды на утро обесточены 23 населенных пункта в Одесской и Николаевской областях.

По техническим причинам обесточены потребители в Запорожской, Днепропетровской и Черниговской областях

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В общем, из-за боевых действий и по другим причинам утром четверга полностью или частично обесточены 542 населенных пункта.

Экономическая правда.