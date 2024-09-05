Поезда метро в Киеве едут с большим интервалом: нужно 1.5 часа для восстановления графиков
Четверг, 5 сентября 2024, 09:20 -
После отбоя воздушной тревоги метрополитен восстанавливает нормальную работу станций и график движения поездов.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
Отмечается, что для восстановления нормальных графиков поездов нужно 1-1,5 часа.
Движение поездов организовано с учетом имеющегося количества машинистов и подвижного состава, которые есть сейчас.
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Из-за длительной воздушной тревоги на линиях метрополитена интервалы между поездами ориентировочно составляют:
- "красная" линия - 9-10 минут
- "синяя" линия - 10 минут;
- "зеленая" линия - 10 минут.
В сообщении напоминают, что станции наземного участка открываются за 15-20 минут до прибытия первого поезда.
Экономическая правда.
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