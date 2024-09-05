Поезда метро в Киеве едут с большим интервалом: нужно 1.5 часа для восстановления графиков

После отбоя воздушной тревоги метрополитен восстанавливает нормальную работу станций и график движения поездов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Отмечается, что для восстановления нормальных графиков поездов нужно 1-1,5 часа.

Движение поездов организовано с учетом имеющегося количества машинистов и подвижного состава, которые есть сейчас.

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Из-за длительной воздушной тревоги на линиях метрополитена интервалы между поездами ориентировочно составляют:

"красная" линия - 9-10 минут

"синяя" линия - 10 минут;

"зеленая" линия - 10 минут.

В сообщении напоминают, что станции наземного участка открываются за 15-20 минут до прибытия первого поезда.

Экономическая правда.

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