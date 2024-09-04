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Украина начала обсуждение фискальных реформ с МВФ

Среда, 4 сентября 2024, 20:45 - Алексей Артемчук

Руководство Министерства финансов и Национальный банк Украины вместе с миссией Международного валютного фонда начали сегодня обсуждение мер экономической и финансовой политики в рамках пятого пересмотра программы EFF.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что ключевыми темами для обсуждения является выполнение мероприятий, определенных по Программе до следующего пересмотра, в частности, внедрение фискальных структурных реформ. 

Кроме того, участники рассмотрят вопросы восстановления долговой устойчивости и приоритеты реформ правительства Украины.

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В Минфине также отметили, что Украина по состоянию на начало сентября 2024 года, в рамках действия Программы, выполнила 23 структурных маяка из 37, предусмотренных Меморандумом с МВФ. Из них 14 маяков касались фискального сектора.

"С начала полномасштабного вторжения МВФ направил Украине 10,2 млрд долларов США бюджетной помощи, что является третьим по объему источником внешнего финансирования после ЕС и США. Помощь Фонда в этом процессе является координирующей между донорами, что способствует мобилизации ресурсов на приоритетные потребности Украины", - сказал министр финансов Сергей Марченко.

Миссия МВФ продлится с 4 сентября по 10 сентября 2024 года.

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Напомним: 

Миссия МВФ по пятому пересмотру программы расширенного финансирования EFF и представители Украины на переговорах в Киеве сосредоточатся на возможностях аккумулирования внутренних ресурсов для покрытия потребностей госбюджета, которые выросли, учитывая продолжительность и интенсивность войны.

МВФ Минфин реформа
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