Делегация МВФ обсудила с Кривоносом аудит НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос и делегация Международного валютного фонда во время встречи обсудили будущий независимый аудит НАБУ.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Особое внимание Кривонос и представители МВФ уделили необходимости скорейшего проведения независимого аудита деятельности НАБУ по принципам прозрачности и открытости.

Также на встрече речь шла о необходимости в создании экспертного учреждения при бюро и введении автономного прослушивания, что напрямую повлияет на эффективность работы НАБУ.

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Стороны также обсудили присоединение Украины к Конвенции ОЭСР по борьбе со взяточничеством.

Кривонос отметил, что бюро прилагает усилия для достижения конечного результата, в частности в контексте изменений в законодательство об ответственности за коррупцию юридических лиц.

Экономическая правда.

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