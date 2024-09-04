Делегация МВФ обсудила с Кривоносом аудит НАБУ
Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос и делегация Международного валютного фонда во время встречи обсудили будущий независимый аудит НАБУ.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Особое внимание Кривонос и представители МВФ уделили необходимости скорейшего проведения независимого аудита деятельности НАБУ по принципам прозрачности и открытости.
Также на встрече речь шла о необходимости в создании экспертного учреждения при бюро и введении автономного прослушивания, что напрямую повлияет на эффективность работы НАБУ.
Стороны также обсудили присоединение Украины к Конвенции ОЭСР по борьбе со взяточничеством.
Кривонос отметил, что бюро прилагает усилия для достижения конечного результата, в частности в контексте изменений в законодательство об ответственности за коррупцию юридических лиц.
Экономическая правда.