 Цифрова трансформація України
Все разделы
Укр / Рус

Делегация МВФ обсудила с Кривоносом аудит НАБУ

Среда, 4 сентября 2024, 20:00 - Алексей Артемчук

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос и делегация Международного валютного фонда во время встречи обсудили будущий независимый аудит НАБУ.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Особое внимание Кривонос и представители МВФ уделили необходимости скорейшего проведения независимого аудита деятельности НАБУ по принципам прозрачности и открытости.

Также на встрече речь шла о необходимости в создании экспертного учреждения при бюро и введении автономного прослушивания, что напрямую повлияет на эффективность работы НАБУ.

Реклама:

Стороны также обсудили присоединение Украины к Конвенции ОЭСР по борьбе со взяточничеством. 

Кривонос отметил, что бюро прилагает усилия для достижения конечного результата, в частности в контексте изменений в законодательство об ответственности за коррупцию юридических лиц.

Экономическая правда.

Реклама:
МВФ НАБУ
Реклама:
Материалы по теме
МВФ и Украина на переговорах сосредоточатся на поиске внутренних ресурсов – Пышный 4 сентября 2024, 18:35
Украина готовится к давлению МВФ относительно девальвации гривны и повышения налогов – Bloomberg 4 сентября 2024, 16:33
МВФ начинает переговоры с Украиной по расширенному финансированию 4 сентября 2024, 09:52
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте