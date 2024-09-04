В Украине изменили порядок страхования поездок в транспорте: пассажир больше не платит

В Украине обновили механизм страхования поездки автомобильным и городским электрическим транспортом.

Об этом сообщает пресс-служба Минобновления.

Отныне перевозчик страхует свою ответственность за вред, причиненный пассажиру, багажу и грузу, заключая со страховой компанией соответствующий договор страхования без привлечения к этим отношениям пассажира.

Ранее пассажир покупал билет на поездку, который содержал также оплату страхового полиса. Таким образом он страховал себя за свой счет. Соответствующая информация указывалась в билете.

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Сообщается, что таким образом, пассажир теперь не является стороной договора для возмещения ущерба в случае наступления страхового случая.

В случае наступления страхового случая страховая компания выплачивает возмещение по непосредственному обращению пассажира. Перевозчик также имеет право инициировать процесс возмещения.

В сообщении добавляют, что новые правила устанавливают минимальную страховую сумму, на которую перевозчик обязан застраховать ответственность из расчета на одного пострадавшего. Она составляет 320 000 грн за вред жизни и здоровью.

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Экономическая правда.