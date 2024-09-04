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Нацбанк пока не планирует выпускать банкноту в 5000 гривен

Среда, 4 сентября 2024, 18:45 - Алексей Артемчук

В НБУ считают, что имеющиеся номиналы вполне соответствуют текущей ситуации и новых выпускать не нужно.

Об этом сообщает глава НБУ Андрей Пышный, передает Liga.net.

В Национальном банке сейчас не планируют выпускать банкноту номиналом в 5000 грн и проводить деноминацию мелкой монеты.

Глава Нацбанка отметил, что отказа от мелкой разменной монеты тоже не планируется.

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"Относительно деноминации - это отдельный вопрос, который мы постоянно анализируем, принимая во внимание оборот монет, пока такого решения нет", - добавил он.

Напомним:

Для восстановления исторической справедливости Национальный банк инициирует изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг".

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Экономическая правда
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