Нацбанк пока не планирует выпускать банкноту в 5000 гривен
Среда, 4 сентября 2024, 18:45 -
В НБУ считают, что имеющиеся номиналы вполне соответствуют текущей ситуации и новых выпускать не нужно.
Об этом сообщает глава НБУ Андрей Пышный, передает Liga.net.
В Национальном банке сейчас не планируют выпускать банкноту номиналом в 5000 грн и проводить деноминацию мелкой монеты.
Глава Нацбанка отметил, что отказа от мелкой разменной монеты тоже не планируется.
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"Относительно деноминации - это отдельный вопрос, который мы постоянно анализируем, принимая во внимание оборот монет, пока такого решения нет", - добавил он.
Напомним:
Для восстановления исторической справедливости Национальный банк инициирует изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг".
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