Агентство Минобороны впервые покупает боеприпасы за деньги, собранные на UNITED24
"Агентство оборонных закупок" Минобороны заключило первый контракт на приобретение боеприпасов за средства, собранные через платформу UNITED24.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Предусмотрены поставки на 47 млн грн.
"Это важный шаг в усилении обороноспособности нашей армии за счет новых источников финансирования", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
Напомним:
В мае 2024 года Правительство разрешило перечислять закупочным агентствам Минобороны средства со специального счета в поддержку ВСУ, открытого для привлечения добровольных взносов через UNITED24.
Средства по согласованию с Минобороны могут перечисляться агентствам для осуществления оборонных закупок.
Фандрейзинговая платформа UNITED24 платформа является основным окном сбора пожертвований в поддержку Украины. За 28 месяцев работы фандрейзинговой платформы UNITED24 благодаря пожертвованиям из более чем 110 стран собрано более 678 млн долларов.