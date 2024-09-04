Агентство Минобороны впервые покупает боеприпасы за деньги, собранные на UNITED24

"Агентство оборонных закупок" Минобороны заключило первый контракт на приобретение боеприпасов за средства, собранные через платформу UNITED24.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Предусмотрены поставки на 47 млн грн.

"Это важный шаг в усилении обороноспособности нашей армии за счет новых источников финансирования", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

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Напомним:

В мае 2024 года Правительство разрешило перечислять закупочным агентствам Минобороны средства со специального счета в поддержку ВСУ, открытого для привлечения добровольных взносов через UNITED24.

Средства по согласованию с Минобороны могут перечисляться агентствам для осуществления оборонных закупок.

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Фандрейзинговая платформа UNITED24 платформа является основным окном сбора пожертвований в поддержку Украины. За 28 месяцев работы фандрейзинговой платформы UNITED24 благодаря пожертвованиям из более чем 110 стран собрано более 678 млн долларов.