Цены на кофе в мире растут: причины

Кофе растет в цене по мере того, как уменьшаются запасы и ухудшается погода в Бразилии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Фьючерсы на кофе арабику и робусту выросли, поскольку сокращение запасов и постоянная сухая погода в Бразилии, которая является крупнейшим производителем, угрожают мировым поставкам.

Самый активный контракт на робусту вырос на 3,2% до 4 861 долл за тонну. Запасы сертифицированной арабики на этой неделе сократились более чем на 34 тыс мешков, а запасы робусты продолжают сокращаться.

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Сообщается, что к этому добавляются неблагоприятные погодные условия в Бразилии и снижение прогнозов производства во Вьетнаме.

Трейдеры следят за Бразилией, поскольку в некоторых районах выращивания кофе до 12 сентября ожидается температура выше среднего уровня. Это может повлиять на урожайность следующего года, поскольку посевы уже испытали стресс от жары и засухи.

Несмотря на то, что погодные условия улучшились во Вьетнаме, который лучше всего выращивает робусту, беспокойство относительно снижения производства остаются из-за засухи в начале этого года.

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Напомним:

Мировые цены на кофе выросли примерно на 20% во втором квартале 2024 года на фоне чрезвычайной жары в основных регионах выращивания в Азии.