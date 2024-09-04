Биткоин опустился до месячного минимума

Биткойн коснулся до месячного минимума на фоне широкого отступления от рискованных инвестиций на мировых рынках.

Об этом сообщает Bloomberg.

Биткойн в моменте опустился до месячного минимума на фоне опасения рискованных инвестиций на мировых рынках из-за опасений относительно экономических перспектив.

Крупнейший цифровой актив упал более чем на 4% в один момент в среду, прежде чем отыграть часть падения и перейти в другие руки на уровне 56 318 долл. Большинство других основных токенов, таких как Ether, также понесли потери.

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Признаки экономической слабости в США и Китае нервируют инвесторов, что привело к худшему падению мировых акций со времен разгрома 5 августа.

Сообщается, что мрачное настроение перекинулось и на криптовалюты: трейдеры сосредоточились на отчете о занятости в США, запланированном на пятницу, чтобы получить подсказки о том, назревает ли глубокое замедление экономики или нет.

Другие признаки осторожности включают снижение совокупного открытого интереса. Фьючерсы на биткоин упали до самого низкого уровня с мая.

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Между тем американские биржевые фонды, торгующие биткойнами, испытали самую длинную серию чистого оттока средств с июня.

Рост биткоина в этом году несколько замедлился после достижения рекордного максимума в 73 798 дол в марте. Если история не изменяет, ближайшие сезонные перспективы являются сложными. За пять лет до 2023 года средний сентябрьский курс криптовалюты в среднем падал более чем на 8%.

Экономическая правда.