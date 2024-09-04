Международный спонсор войны Unilever продаст свой бизнес в России – росСМИ

Холдинг потребительских и бытовых товаров Unilever, который пришел в Россию еще в 1991 году, дождался решения правительственной комиссии РФ о выходе с российского рынка.

Об этом пишет российская служба The Bell со ссылкой на "РБК".

Активы (четыре крупных производственных площадки и бренды) оценены в 35-40 млрд рублей. Это примерно вдвое ниже прошлогодней оценки самой компании.

Покупатель на активы найден, но не раскрывается.

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Издание пишет, что Unilever не хотела уходить с хорошо освоенного ей российского рынка, но уступила, учитывая состояние бизнеса, растущую геополитическую напряженность и давление на компанию.

В последнем рейтинге Forbes Unilever был в четвертой десятке иностранных компаний в России по выручке (62 млрд рублей). За год она упала на четверть и составила чуть более 1% глобального бизнеса.

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Напомним:

В июле 2023-го Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны корпорацию Unilever, которая широко представлена в Украине брендами Domestos, Axe, Rexona, Dove и тому подобное.

Ранее Unilever заявила, что будет соблюдать законодательство РФ о призыве, если ее российских сотрудников призовут в армию.

Unilever является одним из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии. Ей принадлежат более 400 брендов, продукция выпускается на 280 предприятиях, в частности это: Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR и другие.

Экономическая правда