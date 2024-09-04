БЭБ о деле Коломойского: к схеме по легализации 4 млрд причастен банк беглого Курченко

Детективы Бюро экономической безопасности в ходе досудебного расследования установили, что схема по легализации Коломойским более 4 млрд грн состоялась при участии банка одного из подсанкционных олигархов, который находится в международном розыске.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

В частности Коломойский, чтобы скрыть происхождение незаконно полученных денег, организовал внесение недостоверных сведений в учеты подконтрольных банков.

Так Коломойский якобы вносил наличные денежные средства на собственный счет в ПриватБанке, в дальнейшем эти деньги продавались Реал банку (принадлежал бизнесмену Сергею Курченко, который бежал в Россию - ЭП).

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"После этого с помощью имитации нескольких банковских операций с подконтрольными предприятиями и снятия части наличных средств скрывались факты наличия денежных средств на счетах банка", - говорится в сообщении.

В результате скрывалась недостача наличности в отчетности в НБУ на конец банковского дня.

Установлено также, что реализация схемы по маскировке незаконного происхождения денег продолжалась в течение 2 лет.

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В БЭБ напомнили, что недавно детективы Бюро экономической безопасности выделили материалы досудебного расследования в отношении Коломойского в отдельное уголовное производство, где сообщено о завершении расследования по 4 статьям Уголовного кодекса Украины. Стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладение более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы.

Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банка.

Также детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд грн "Укрнафты" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности. В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества, заключая фиктивные договоры о работах, которые фактически не выполнялись.

Полученные незаконным путем более 4 млрд грн подозреваемый легализовал.