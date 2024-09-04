Инициатива Skills Alliance: кто из украинцев может переквалифицироваться или получить новые профессии

180 000 украинцев смогут овладеть новой профессией или повысить свою квалификацию в течение следующих трех лет благодаря инициативе Skills Alliance.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная во время учредительной встречи участников Skills Alliance.

"В течение ближайших трех лет будем иметь возможность охватить различными учебными программами по получению новых профессий и переквалификации более 180 тысяч украинцев как в Украине, так и за рубежом.

Инициатива также позволит лучше интегрироваться в рынок труда внутренне перемещенным лицам, молодежи, ветеранам, людям с инвалидностью, украинцам, которые будут возвращаться домой", - отметила Татьяна Бережная.

Реклама:

В частности, участники Skills Alliance будут способствовать:

повышению квалификации и обучению по профессиям, необходимым для восстановления и реконструкции Украины;

реализации программ переквалификации/повышения квалификации для ВПЛ и других уязвимых групп в Украине, а также украинцев, проживающих за рубежом, с целью содействия их возвращению и реинтеграции;

Реклама:

внедрению учебных программ для поддержки экономической интеграции женщин, молодежи, людей с инвалидностью, пожилых людей, ветеранов;

интеграции Украины в ЕС путем улучшения взаимного признания дипломов, полученных за рубежом, и приведения стандартов в соответствие с требованиями ЕС;

усилению сотрудничества с частным сектором для уменьшения несоответствия квалификаций работников.

Напомним:

Skills Alliance создали во время Международной конференции по восстановлению Украины URC-2024, которая состоялась в июне в Берлине. Среди участников почти 50 стран, доноров, международных партнеров и представителей бизнес-сообщества. Цель инициативы - предоставить возможность переквалификации или повышения квалификации украинцев. В ближайшие три года на эти цели планируют выделить 700 млн евро.