В компании из Китая работников просят вернуть избыточную зарплату за 5 лет работы

Работники China Merchants FM должны вернуть зарплату, превысившую 3 млн юаней за последние пять лет. Такими мерами правительство продвигает равенство.

Об этом сообщает Reuters.

Руководитель одного из 10 крупнейших китайских фондов попросил топ-менеджеров вернуть зарплату, полученную за последние пять лет, которая превышает новый лимит, в рамках правительственной инициативы, направленной на содействие экономическому равенству.

China Merchants Fund Management хочет, чтобы руководители вернули доход, превышающий лимит в 3 миллиона юаней (421 тыс долл), установленный в этом году на каждый год с 2019 по 2023 год.

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Ограничение зарплат и отзыв зарплат стали способами, с помощью которых государственные компании могут присоединиться к правительственной кампании "всеобщего процветания", которая с 2021 года направлена на преодоление социального неравенства и неравенства доходов в связи с замедлением темпов экономического роста.

Сообщается, что в первой половине этого года аудиторы из Национального аудиторского офиса посетили China Merchants FM и около десятка управляющих фондами, что подчеркивает усиление контроля над сектором.

Аудиторы считают, что зарплаты в некоторых фирмах слишком высоки, и просят установить лимиты на зарплаты и вернуть деньги.

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Экономическая правда.