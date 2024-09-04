Приложение "Резерв+" не будет работать несколько часов – Минобороны
Среда, 4 сентября 2024, 14:11 -
Приложение "Резерв+" не будет работать с 14:00 до 16:00 из-за технических работ.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
"Технические работы в "Резерв+". Приложение несколько часов не будет работать, но сегодня вернется в строй", - сообщила она.
По ее словам, во время технических работ будут улучшать функциональность и стабильность приложения.
Реклама:
"Не волнуйтесь - все данные в безопасности и будут доступны после завершения работ. Планируем закончить ориентировочно до 16:00", - говорится в сообщении.
По сообщению Минобороны, приложение перестанет работать в 14:00.
Экономическая правда.
Реклама:
Реклама: