Приложение "Резерв+" не будет работать несколько часов – Минобороны

Приложение "Резерв+" не будет работать с 14:00 до 16:00 из-за технических работ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Технические работы в "Резерв+". Приложение несколько часов не будет работать, но сегодня вернется в строй", - сообщила она.

По ее словам, во время технических работ будут улучшать функциональность и стабильность приложения.

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"Не волнуйтесь - все данные в безопасности и будут доступны после завершения работ. Планируем закончить ориентировочно до 16:00", - говорится в сообщении.

По сообщению Минобороны, приложение перестанет работать в 14:00.

Экономическая правда.

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