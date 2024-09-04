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Два атомных блока украинских АЭС не работают на полную мощность – источники

Среда, 4 сентября 2024, 11:22 - Артур Крыжный , Николай Топалов

На украинских АЭС не работают на полную мощность два атомных блока: дефицит генерации увеличился на 625 МВт.

Об этом сообщает источник ЭП, знакомый с ходом событий.

Так, на одной из АЭС не работает на полную один энергоблок: потеряно 200 МВт мощности. Проблемы с ним начались еще весной 2023 года, утверждает источник.

Уже во вторник 3 сентября уменьшил мощность один из атомных блоков на другой украинской АЭС, создав дефицит в 425 МВт.

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"Экономическая правда" из соображений безопасности не называет конкретно о каких атомных электростанциях идет речь.

Ранее, НЭК "Укрэнерго" сообщала, что в Украине увеличили ограничения света из-за снижения генерации на энергообъектах.

Экономическая правда.

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энергетика электроэнергия АЭС
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Экономическая правда
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