МВФ начинает переговоры с Украиной по расширенному финансированию
Среда, 4 сентября 2024, 09:52 -
Миссия МВФ 4 сентября начинает дискуссии с властями Украины о пересмотре программы расширенного финансирования на 1,1 миллиарда долларов.
Об этом говорится в релизе МВФ, который есть в распоряжении ЭП.
"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня дискуссии с властями Украины в контексте пятого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF)", - говорится в сообщении.
Напомним:
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2 сентября Международный валютный фонд начал миссию для пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF.
Экономическая правда.
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