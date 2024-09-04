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МВФ начинает переговоры с Украиной по расширенному финансированию

Среда, 4 сентября 2024, 09:52 - Артур Крыжный

Миссия МВФ 4 сентября начинает дискуссии с властями Украины о пересмотре программы расширенного финансирования на 1,1 миллиарда долларов.

Об этом говорится в релизе МВФ, который есть в распоряжении ЭП.

"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня дискуссии с властями Украины в контексте пятого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF)", - говорится в сообщении.

Напомним:

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2 сентября Международный валютный фонд начал миссию для пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF.

Экономическая правда.

МВФ
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