Экспорт IT-услуг упал до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения

В августе этого года объем IT-экспорта на 7% или 38 миллионов долларов меньше чем в июле 2024 года и составляет 507 миллионов долларов - это наименьший показатель с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает Львовский IT кластер со ссылкой на данные НБУ.

Также показатели экспорта в августе на 10,4% или 59 миллионов долларов меньше по сравнению с августом 2023 года.

В общем, за 8 месяцев текущего года (январь-август) совокупная экспортная выручка IT-услуг составляет 4,3 миллиарда долларов. Это на 5,7% меньше чем в аналогичный период в 2022 году.

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Доля компьютерных услуг в общей структуре экспорта всех услуг Украины в августе составила 37%. Это на 3,7% меньше чем в августе 2023-го и на 1,7% меньше чем в июле этого года.