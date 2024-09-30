Минэнерго лоббировало строительство дорогих реакторов вместо дешевой децентрализации – FT

Министр энергетики Герман Галущенко подвергся критике за двухлетнюю задержку децентрализации энергетики: ведомство начало действовать в этом направлении только этим летом, а до этого лоббировало строительство дорогих атомных реакторов.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на мнения экспертов и собеседников.

Критики утверждают, что усилия по децентрализации должны были начаться еще в 2022 году, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение и начала нацеливаться на энергетическую сеть Украины. За это время можно было бы построить сотни меньших газовых станций или проектов возобновляемой энергии, пишет газета.

"Министерство энергетики не заинтересовано в децентрализации. Наоборот, они больше заинтересованы в централизации, чтобы держать как можно больше энергетического сектора, особенно генерации, под контролем государственных компаний", - сказал один из представителей энергетической отрасли.

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По мнению экспертов и чиновников, Галущенко, вместо этого, лоббировал строительство больших и дорогих ядерных реакторов, на возведение которых требуется от семи до десяти лет. До назначения министром в 2021 году он был вице-президентом государственной ядерной компании "Энергоатом".

Министерство сообщило Financial Times, что разработало стратегию и создало условия для децентрализации, однако отказалось привести конкретные примеры из-за военных ограничений. В министерстве добавили, что развитие ядерной генерации обеспечит потребности страны в восстановлении и энергетической стабильности в будущем.

Планы по децентрализации, предложенные в 2022 году, были проигнорированы, отметила Виктория Войцицкая, энергетический эксперт и бывшая член парламентского энергетического комитета.

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"Мы видели, как [Галущенко] продвигает проект строительства новых ядерных реакторов... это не поможет нам пережить эту зиму и следующую", - заявила она.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, сказал Financial Times, что, кроме меньшей уязвимости к атакам, малые децентрализованные электростанции строятся примерно за полтора года и стоят "гораздо дешевле", чем ремонт или строительство крупных генерирующих мощностей.

В то же время бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что схема кредитов для инвесторов в малые электростанции, введенная в июле 2024 года, приведет к появлению десятков новых игроков на рынке и создаст конкуренцию для "Энергоатома", что министерство энергетики пыталось отложить.