Марченко озвучил сложные вопросы об экономическом бронировании

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Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что экономическое бронирование надо было давно ввести. В то же время этот вопрос до сих пор дискутируется из-за своей сложности.

Об этом министр заявил во время дискуссии от lb.ua.

"Когда вы общаетесь с военными, вы их никогда не убедите, что это нужно делать. Никогда. Они говорят: давайте мы тоже сейчас 35 тысяч заплатим и пойдем немножко отдохнем. И на этот вопрос я не знаю ответа", - отметил Марченко.

Министр напомнил, что механизм бронирования в стране существует - забронировано уже миллион мужчин. "Поэтому если бы это был действительно прозрачный способ, когда ты платишь налоги, регистрируешься, и это тебе позволяет как минимум быть гарантированным, что тебя не поймают, сразу не "запакуют" и не отправят куда-то без твоего ведома, было бы лучше", - добавил он.

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По словам Марченко, дискуссия непростая, потому что должна сочетаться с планами мобилизации, с пониманием того, что там происходит.

"Вопрос экономического бронирования до сих пор дискутируется", - отметил Марченко.

Напомним:

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Кабинет министров Украины нарабатывает с бизнесом и военными экспертами поправки к параметрам бронирования, которые в ближайшее время будут внедрены.