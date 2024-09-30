В Европе обвалились продажи китайских электромобилей: при чем тут политика ЕС

Китайские производители продали наименьшее количество электромобилей за последние 18 месяцев клиентам по всей Европе, причем регистрации упали почти вдвое в августе по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Падение на 48% привело к тому, что доля китайских брендов на рынке сократилась второй месяц подряд.

Бренд MG, британская марка, теперь принадлежащая китайской корпорации SAIC Motor, потерял первенство на европейском рынке в пользу китайского конкурента BYD Co.

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Неопределенность, связанная с возможными временными пошлинами Евросоюза на импорт китайских электромобилей, частично объясняет 65% падения продаж MG в августе, отметил старший аналитик Jato Фелипе Муньйос. Он сказал, что производитель автомобилей больше сосредотачивался на сегментах мягких гибридов и гибридов с зарядкой от сети, чем на полностью электрических авто.

MG достигла наибольших успехов среди китайских автопроизводителей в Европе, используя свою долговременную узнаваемость бренда для восстановления позиций в течение последнего десятилетия, одновременно переходя на электромобили. Однако ее материнская компания SAIC, принадлежащая КНР, получила дополнительные пошлины от ЕС в размере 38% на электромобили в июле - самый высокий показатель среди всех производителей.

BYD Co., китайский гигант, который относительно недавно появился на европейском рынке, продолжил свой рост в августе, увеличив количество регистраций на 19% по сравнению с прошлым годом, по данным Jato.

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Производители автомобилей до сих пор оценивают потенциальное влияние пошлин ЕС, которые касаются всех электромобилей, импортируемых из Китая, включая те, что производят некитайские компании, как BMW, Stellantis и Tesla. Ожидается, что дополнительные пошлины будут утверждены до ноября после голосования государств-членов, при этом между Пекином и Брюсселем продолжаются переговоры на фоне активного лоббирования.

Общее снижение спроса на электромобили в Европе усилило неопределенность для автопроизводителей. Регистрации упали на 5,5% за первые восемь месяцев года по всему региону после того, как крупные рынки, такие как Германия, отменили стимулы для покупателей.

Европейские автопроизводители призвали Брюссель пересмотреть ключевые климатические цели, включая планы по выбросам автопарков к 2025 году, что может привести к миллиардным штрафам.

Тенденции продаж электромобилей, импортируемых из Китая, были неоднородными на фоне введения пошлин. Например, в Великобритании и Норвегии - странах, которые не следовали примеру ЕС - регистрации электромобилей выросли в августе.