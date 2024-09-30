Все разделы
Укр / Рус

Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро

Понедельник, 30 сентября 2024, 13:24 - Артур Крыжный

По состоянию на 30 сентября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 4 копейки, евро не изменился.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,16 грн, евро - 45,95 грн (на 27 сентября доллар - 41,20 грн, евро - 46,19 грн).

На 13:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,50 - 41,57 грн.

Реклама:

На это же время "черный" курс евро составлял 46,37 - 46,52 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 41,05 - 41,52 грн (курс на 27 сентября - 41,00 - 41,50 грн);
  • Евро - 45,85 - 46,45 грн (курс на 27 сентября - 45,90 - 46,45 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Реклама:
  • Приватбанк - 40,85 - 41,45 грн;
  • Ощадбанк - 41,00 - 41,70 грн;
  • Укрсиббанк - 40,95 - 41,50 грн;
  • ПУМБ - 41,00 - 41,50 грн;
  • Райффайзен - 40,90 - 41,40 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,48 грн.

курс валют доллар евро
Реклама:
Материалы по теме
Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро после выходных 27 сентября 2024, 19:28
Нацбанк изменил курс гривны: евро и доллар подешевели 27 сентября 2024, 11:41
Банки Украины обновили курс доллара и евро: сколько стоит валюта 25 сентября 2024, 10:54
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте