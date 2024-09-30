Великобритания полностью отказалась от угля в производстве электроэнергии

Великобритания закрыла последнюю в стране электростанцию, которая работала на угле.

Об этом сообщает BBC.

Таким образом Великобритания стала первой промышленно развитой страной, которая отказалась от использования угля для производства электроэнергии.

Электростанция Рэтклифф-он-Соар в Ноттингемшире полностью прекратит работу сегодня, 30 сентября, и после вывода из эксплуатации, который продлится два года, ее снесут.

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Строительство ТЭС началось в 1963 году, первый энергоблок был введен в эксплуатацию через четыре года, станция производила электроэнергию в течение 57 лет. С 1967 года в Рэтклифф было доставлено 141 768 железнодорожных составов с углем, последняя отгрузка состоялась 28 июня 2024 года.

Электростанция могла обеспечить электроэнергией 2 млн домохозяйств. На пике своего развития на ней круглосуточно работали 3000 рабочих.

Великобритания начала постепенно отказываться от угля в генерации электроэнергии с начала 2000-х, когда повысились требования к чистоте воздуха. Уголь стали постепенно заменять более дешевым газом и ветроэнергетикой.

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К 2035 году Великобритания хочет спроектировать структуру генерации электроэнергии таким образом, чтобы в производстве почти не выделялся CO2.

Новое правительство выступает за расширение производства солнечной энергии. Также должна появиться возможность снова строить ветростанции в сельской местности. Параллельно в Британии идет развитие крупных проектов по хранению электроэнергии. Планируется, что крупнейшее в мире хранилище будет построено неподалеку от Манчестера.