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Экспорт нефтепродуктов из Индии достиг двухлетнего максимума: причина

Понедельник, 30 сентября 2024, 12:09 - Алексей Артемчук

Поставки нефтепродуктов из Индии достигли самого высокого уровня с марта 2022 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что причиной увеличения экспорта нефтепродуктов из Индии является сокращение производства нефтеперерабатывающих продуктов в Европе, что привело к всплеску спроса со стороны зарубежных покупателей, в частности стран Африки.

В сентябре поставки дизельного топлива, бензина и авиакеросина с четвертого по величине нефтеперерабатывающего завода в мире выросли до 1,5 млн баррелей в день, что примерно на 39% больше, чем в прошлом году.

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Хотя Индия является крупным импортером сырой нефти, где нефтеперерабатывающие заводы в основном настроены на обслуживание внутреннего потребления, частные переработчики также удовлетворяют значительный спрос на экспортную нефть.

Среди потоков из Индии, экспорт продукции в Африку достиг рекордных 380 000 баррелей в сутки.

Индия нефть
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Экономическая правда
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