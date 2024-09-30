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Кабмин отменил запрет на использование кондиционеров в госучреждениях

Понедельник, 30 сентября 2024, 10:10 - Виктор Волокита

Кабинет министров Украины отменил с 30 сентября рекомендацию органам государственной власти и государственным предприятиям прекратить использование кондиционеров, а также наружного освещения зданий и прилегающих территорий.

Об этом говорится в правительственном распоряжении № 910-р "О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 7 июня 2024 г. № 510" от 26 сентября, передает Укринформ.

Согласно документу, конечная дата этих рекомендаций перенесена с 31 декабря на 30 сентября 2024 года.

Кроме того, Кабмин отменил рекомендацию органам местного самоуправления ограничить освещение улиц и парков.

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Напомним:

7 июня премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил о принятии распоряжения по уменьшению потребления электроэнергии для всех органов государственной власти. В частности речь идет об отказе от использования кондиционеров и наружного освещения зданий.

правительство Кабмин
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