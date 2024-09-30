Пассажиров поезда Киев-Херсон перевозят автобусами со ст. Долинская в Херсон и Николаев
Понедельник, 30 сентября 2024, 09:15 -
"Укрзализныця" продолжает преодолевать последствия ночных вражеских обстрелов на Николаевщине, автобусные трансферы транспортируют пассажиров поезда Киев-Херсон со ст. Долинская в Херсон и Николаев.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци"
"Пассажиры поезда №122/121 Киев-Херсон добрались до станции Долинская, откуда в 8:00 отправится первый автобусный трансфер в Херсон и Николаев. Обратный рейс в Киев вечером пока так же планируем с автобусными трансферами от херсонского (16:40) и николаевского вокзалов (21:46) с посадкой в вагоны по станции Долинская", - отметили в УЗ.
Как сообщала УП, в ночь на 30 сентября из-за обстрела россиян в Николаевской области был закрыт для движения поездов перегон "Долинская-Николаев".
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