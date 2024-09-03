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Минфин привлек с продажи облигаций в 4 раза больше средств, чем неделю назад

Вторник, 3 сентября 2024, 20:22 - Артур Крыжный
 
Минфин

Министерство финансов 3 сентября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 20,48 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Сегодня Минфин разместил облигации на сумму почти 20,5 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство финансов предложило инвесторам гривневые ОВГЗ:

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  • 1,95 млрд грн под 14,65% с погашением через 1 год;
  • 4,13 млрд грн под 15,60% с погашением через 2 года;
  • 5,21 млрд грн под 16,60% с погашением через 3,2 года;
  • 787 млн грн под 16,89% с погашением через 3,5 года.

Государственных облигаций в долларах под 4,65% с погашением через год продали на 204 миллиона долларов.

Выросли и процентные ставки некоторых ОВГЗ. С погашением через 2 года ставка выросла на 0,19 п.п. (с 15,41% до 15,60%), через 3,2 года - на 0,17 п.п. (с 16,43% до 16,60%).

Впрочем, еще неделю назад, 27 августа, Минфин продал облигаций на 5,4 миллиарда гривен.

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Экономическая правда.

Минфин
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