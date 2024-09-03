Китай потратил на оборудование для чипов больше, чем Южная Корея, Тайвань и США

Китай потратил на оборудование для производства микросхем в первом полугодии больше, чем Южная Корея, Тайвань и США вместе взятые.

Об этом сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на данные ассоциации производителей микросхем SEMI.

По данным SEMI, Китай, крупнейший в мире рынок полупроводникового оборудования, потратил рекордные $25 млрд на инструменты для производства микросхем за первые шесть месяцев 2024 года.

Кроме того, ожидается, что Китай также станет крупнейшим инвестором в строительство новых заводов по производству микросхем, что включает закупку оборудования, а общие расходы за весь год достигнут 50 миллиардов долларов США.

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SEMI ожидает значительного ежегодного роста расходов в Юго-Восточной Азии, Америке, Европе и Японии до 2027 года из-за тенденции к переносу производства полупроводников на оффшорные рынки.

"Мы видим, что Китай продолжает покупать все возможное оборудование для своих новых производственных мощностей по изготовлению микросхем", - сказал Кларк Ценг, старший директор SEMI по вопросам рыночной информации.

"Беспокойство относительно возможных дальнейших ограничений [экспортного контроля] также подтолкнуло их к тому, чтобы заранее закупить больше оборудования, которое они могут приобрести".

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Китай является крупнейшим источником доходов для ведущих поставщиков оборудования для производства микросхем. На него приходится 32%, 39% и 44% доходов американских компаний Applied Materials, Lam Research и KLA соответственно в их последних квартальных результатах.

Экономическая правда.