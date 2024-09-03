Минобороны продаст устаревшее имущество ВСУ на 350 миллионов

Кабинет министров утвердил перечень движимого военного имущества Вооруженных Сил, которое может быть отчуждено.

Соответствующее распоряжение, с копией которого ознакомилась ЭП, правительство приняло 3 сентября.

В представленном Минобороны на 839 страницах перечня тысячи наименований имущества изготовленного преимущественно в 70-90-х годах прошлого века и срок хранения которого исчерпан. Речь идет о различных, даже мельчайших деталях (болты и гайки) к специфическим приборам, техническим средствам, автомобильной или военной технике и даже одежде (пальто, кители, рубашки).

"Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить отчуждение избыточного военного имущества, потребность в котором отпала или которое является устаревшим, а также высвобождение складов и арсеналов от необходимости хранения избыточного имущества, а средства от его реализации можно будет направить для повышения обороноспособности государства", - указывает в пояснительной записке и.о. министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

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Едва ли не самыми дорогими в списке значится станция разведки подвижная МАСРР (1РЛ243) 1990 года выпуска - 9,8 млн грн и радиостанция "Альбатрос" А-2СВ 1986 года - 11,36 млн грн.

В общем, оценочная стоимость всего указанного в перечне имущества составляет 353,7 млн грн. По данным Министерства финансов в 2024 году от реализации избыточного вооружения, военной и специальной техники, недвижимого военного имущества ВСУ запланировано получить 1,5 млн грн.

"Обращаем внимание на необходимость недопущения включения в перечень военного имущества, которое может быть отчуждено, пригодного военного имущества, которое может быть использовано для нужд Вооруженных Сил Украины", - предупреждает в пояснительной записке министр финансов Сергей Марченко.

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