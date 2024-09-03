Министерство опубликовало список самых "грязных" предприятий Украины
Вторник, 3 сентября 2024, 15:21 -
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины обнародовало первый отчет о выбросах и переносе загрязнителей за 2023 год.
Об этом пишет LIGA.net.
В отчете приведены 20 объектов в Украине, производящих наибольший объем выбросов загрязнителей.
Возглавляет список Запорожсталь с показателем 6,39 млн. тонн выбросов в год.
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Также в списке:
- компания Камет-Сталь – 4,59 млн тонн/год
- АрселорМиттал Кривой Рог – 3,91 млн тонн/год
- Янтарная ТЭС (ГТЭК Западэнерго) – 2,92 млн тонн/год
- Криворожская ТЭС (ГТЭК Днепроэнерго) – 2,92 млн тонн/год
- Ладыжинская ТЭС (ГТЭК Западэнерго) – 2,85 млн тонн/год
- Трипольская ТЭС (Центрэнерго) – 2,59 млн тонн/год
- ДТЭК Кураховская ТЭС – 2,41 млн тонн/год
- Приднепровская ТЭС (ГТЭК Днепроэнерго) – 2,09 млн тонн/год
- Змиевская ТЭС (Центрэнерго) – 1,59 млн тонн/год
- СП "Киевские ТЭЦ" ТЭЦ №5 – 1,47 млн тонн/год
- Азот (Черкассы) – 1,29 млн тонн/год
- Подольский цемент – 1,21 млн тонн/год
- ДТЭК Добротворская ТЭС – 1,41 млн тонн/год
- СП "Киевские ТЭЦ" Теплоэлектроцентраль 6 – 0,96 млн тонн/год
- Волынь-Цемент (Дикергофф Цемент Украина) – 0,72 млн тонн/год
- Укрнефть – 0,45 млн тонн/год
- Южкокс – 0,29 млн тонн/год
- Теплоэлектроцентраль-3 (Харьков) – 0,24 млн тонн/год
- Котельная на ул. Артема Веделя, 4 (Харьков) – 0,22 млн тонн/год
Издание отметило, что почти половина самых "грязных" предприятий в списке — теплоэлектростанции.
В целом, отчет Минокружения содержит комплексную информацию, собранную из Национального реестра выбросов и переноса загрязнителей, включая данные о выбросах в атмосферу, водные ресурсы и землю.
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