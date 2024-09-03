Министерство опубликовало список самых "грязных" предприятий Украины

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины обнародовало первый отчет о выбросах и переносе загрязнителей за 2023 год.

Об этом пишет LIGA.net.

В отчете приведены 20 объектов в Украине, производящих наибольший объем выбросов загрязнителей.

Возглавляет список Запорожсталь с показателем 6,39 млн. тонн выбросов в год.

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Также в списке:

компания Камет-Сталь – 4,59 млн тонн/год

АрселорМиттал Кривой Рог – 3,91 млн тонн/год

Янтарная ТЭС (ГТЭК Западэнерго) – 2,92 млн тонн/год

Криворожская ТЭС (ГТЭК Днепроэнерго) – 2,92 млн тонн/год

Ладыжинская ТЭС (ГТЭК Западэнерго) – 2,85 млн тонн/год

Трипольская ТЭС (Центрэнерго) – 2,59 млн тонн/год

ДТЭК Кураховская ТЭС – 2,41 млн тонн/год

Приднепровская ТЭС (ГТЭК Днепроэнерго) – 2,09 млн тонн/год

Змиевская ТЭС (Центрэнерго) – 1,59 млн тонн/год

СП "Киевские ТЭЦ" ТЭЦ №5 – 1,47 млн ​​тонн/год

Азот (Черкассы) – 1,29 млн тонн/год

Подольский цемент – 1,21 млн тонн/год

ДТЭК Добротворская ТЭС – 1,41 млн тонн/год

СП "Киевские ТЭЦ" Теплоэлектроцентраль 6 – 0,96 млн тонн/год

Волынь-Цемент (Дикергофф Цемент Украина) – 0,72 млн тонн/год

Укрнефть – 0,45 млн тонн/год

Южкокс – 0,29 млн тонн/год

Теплоэлектроцентраль-3 (Харьков) – 0,24 млн тонн/год

Котельная на ул. Артема Веделя, 4 (Харьков) – 0,22 млн тонн/год

Издание отметило, что почти половина самых "грязных" предприятий в списке — теплоэлектростанции.

В целом, отчет Минокружения содержит комплексную информацию, собранную из Национального реестра выбросов и переноса загрязнителей, включая данные о выбросах в атмосферу, водные ресурсы и землю.

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