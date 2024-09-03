В Украине стартовала экспериментальная платформа для оплаты коммунальных услуг

Кабинет министров Украины запустил экспериментальный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

Делаем важный шаг к упорядочению жилищно-коммунальных услуг. Запускаем экспериментальный проект Единой платформы ЖКУ.

Система автоматизирует процессы, обеспечит доступные и удобные сервисы, улучшит учет потребителей, позволит лучше контролировать качество услуг", - сказал Шмигаль.

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По его словам, пользователи будут иметь электронный кабинет и смогут получить всю информацию об управляющих, исполнителях услуг, ценах и тарифах, результатах рассмотрения своих обращений, а также смогут заключить или расторгнуть договор онлайн.

Премьер отметил, что платформа будет интегрирована с другими информационными системами, что обеспечит обмен данными.

"Ожидаем, что как можно больше общин присоединятся к реализации этого проекта", - подчеркнул он.

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