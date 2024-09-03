Все разделы
Укр / Рус

В Украине стартовала экспериментальная платформа для оплаты коммунальных услуг

Вторник, 3 сентября 2024, 12:35 - Виктор Волокита

Кабинет министров Украины запустил экспериментальный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

Делаем важный шаг к упорядочению жилищно-коммунальных услуг. Запускаем экспериментальный проект Единой платформы ЖКУ.

Система автоматизирует процессы, обеспечит доступные и удобные сервисы, улучшит учет потребителей, позволит лучше контролировать качество услуг", - сказал Шмигаль.

Реклама:

По его словам, пользователи будут иметь электронный кабинет и смогут получить всю информацию об управляющих, исполнителях услуг, ценах и тарифах, результатах рассмотрения своих обращений, а также смогут заключить или расторгнуть договор онлайн.

Премьер отметил, что платформа будет интегрирована с другими информационными системами, что обеспечит обмен данными.

"Ожидаем, что как можно больше общин присоединятся к реализации этого проекта", - подчеркнул он.

Реклама:
правительство Кабмин услуги
Реклама:
Материалы по теме
Начался бета-тест "Национального кэшбека", присоединиться можно с "Дії" – Минцифры 2 сентября 2024, 15:54
Правительство будет полностью покрывать расходы аграриев на разминированию земель 2 сентября 2024, 11:22
Правительство одобрило стратегию, которая должна дать больше экономической свободы для бизнеса 2 сентября 2024, 10:34
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте