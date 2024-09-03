Нацбанк аннулировал лицензию и оштрафовал финкомпанию, предоставляющую микрокредиты

Национальный банк аннулировал лицензию финансовой компании ООО "Манифой" (Money4YOU), выдающей микрокредиты.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Кроме того, Нацбанк также оштрафовал компанию на 4,28 млн грн, поскольку она не указывала в договорах о потребительском кредите дневную процентную ставку и ее расчет.

Также "Манифой" нарушило законы "О потребительском кредитовании", "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", "О финансовых услугах и финансовых компаниях", "Об электронной коммерции" и ряде положений НБУ.

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В сообщении отмечается, что в 2021 году НБУ неоднократно применял к "Манифе" меры влияния за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, а в 2023 году - за предоставление заведомо недостоверной информации.

Нацбанк также примет меры влияния еще к двум финансовым организациям: ООО "Финанс Инвест Актив" и ООО "Сафра финанс".

"Финанс Инвест Актив" аннулирована лицензия. Как сообщили в НБУ, компания отказалась от инспекционной проверки.

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"Сафра финанс" исправит нарушение законодательства о регулировании деятельности по предоставлению финансовых услуг до 30 сентября 2024 года.

Напомним:

Национальный банк Украины признал небезупречной деловую репутацию ООО "Лизинг Тайм" и владельца компании Грегори Штульберга.