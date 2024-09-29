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В понедельник отключений электроэнергии не прогнозируют

Воскресенье, 29 сентября 2024, 19:01 - Владимир Туник-Фриз

В понедельник 30 сентября не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Завтра, в понедельник, меры ограничения потребления не планируются", - говорится в сообщении.

При изменении ситуации в энергосистеме энергетики сообщат дополнительно.

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В "Укрэнерго" отметили, что мощными электроприборами лучше пользоваться с 10:00 до 16:00

электромобиль энергетика Укрэнерго
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Экономическая правда
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