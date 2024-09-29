ПриватБанк продал 245 заправок которые ранее контролировал Коломойский

Приватбанк продал 245 заправок и 33 земельных участка, которые контролировались Коломойским за почти 696 миллионов гривен.

Об этом говорится в протоколе проведения электронных торгов.

Платформа электронных торгов Сетам не раскрывает информацию о победителе конкурса.

Банк выставил на продажу АЗС в 21 области страны, всех областях кроме Киевской, Донецкой и Луганской.

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Победитель обязуется в течение 10 банковских дней полностью рассчитаться за аукционное имущество. Полная сумма составляет 695 924 500 грн, учитывая гарантийный взнос в 34 696 225 грн.

По информации ЭП, на аукцион выставлены заправки АВИАС и АNP, ЭЛИОН, ЮКОН.

В 2023 году Центральный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу ПриватБанка об отмене судебного запрета на возвращение 245 АЗС, которыми на условиях лизинга владеют компании из группы "Приват" Игоря Коломойского.

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В 2016 году банк поставил себе на баланс 248 АЗС путем обращения взыскания на предметы ипотеки, во исполнение требований НБУ.

Получив их в собственность АЗС, банк под руководством менеджмента до национализации сразу же передал их в финансовый лизинг компаниям из орбиты группы "Приват", заключив 22 договора лизинга с 15 лизингополучателями. А те, в свою очередь, передали АЗС в субаренду другим компаниям той же группы.