Прибыль государственных компаний Китая за год снизилась на 2,1%

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Прибыль государственных компаний Китая в январе-августе снизилась на 2,1% относительно 2023 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Министерства финансов КНР.

Прибыль государственных компаний Китая в январе-августе снизилась на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Министерства финансов, опубликованном на сайте в воскресенье.

Напомним:

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Промышленные прибыли в августе 2024 года упали на 17,8% по сравнению с годом ранее.