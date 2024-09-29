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За сутки из-за боевых действий обесточивания происходили в шести областях

Воскресенье, 29 сентября 2024, 13:06 - Владимир Туник-Фриз

За сутки с 28 на 29 сентября из-за обстрелов и боевых действий обесточивание происходили в шести областях страны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Черниговской областях", - говорится в сообщении.

При этом, в Черниговской области в результате вражеских обстрелов были обесточены бытовые потребители. Всего без электроснабжения остались 438 абонентов. 

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В Харьковской области в результате боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители, а также железная дорога. Питание восстановили.

электроэнергия энергетика Минэнергетики
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