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У подрядчика, который не отремонтировал ограждение военным, отсудили 3 млн пени и штрафа

Воскресенье, 29 сентября 2024, 12:00 - Виктор Волокита

Хозяйственный суд Ивано-Франковской области взыскал с ООО "Тех-Инжиниринг" в пользу воинской части 2,82 млн грн штрафных санкций за невыполнение ремонтных работ по договору.  

Об этом свидетельствует решение суда от 12 сентября. 

В октябре 2023 года военная часть в Ивано-Франковской области заказала "Тех-Инжиниринг" текущий ремонт ограждения территории военного городка в г. Коломыя за 6,27 млн грн. Отремонтировать ограждение необходимо было до 15 декабря 2023 года.

В то же время, подрядчик так и не начал ремонтные работы. 

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"Тех-Инжиниринг" хотел продлить срок действия договора. Воинская часть пожелала досрочного расторжения договора и уплаты штрафа и пени.

Стороны не пришли к согласию о продлении срока действия контракта или его досрочном прекращении. В результате прокуратура подала иск о взыскании 2,82 млн грн пени и штрафа, а также о расторжении соглашения.

В судебном заседании частная фирма попросила уменьшить на 90% размер штрафных санкций, мотивируя отсутствием причиненных убытков и своим добросовестным поведением, которое заключается в сообщении воинской части о невозможности своевременного выполнения работ.

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Суд отказал в этом ходатайстве. В частности потому, что уменьшение пени и и штрафа на 90% нивелирует цель неустойки как гражданской ответственности за нарушение обязательства, что, в свою очередь, может расцениваться как способ избежания ответственности и приведет к нарушению баланса интересов сторон. 

Поэтому суд взыскал с ООО "Тех-Инжиниринг" 2,82 млн грн штрафных санкций, из которых 2,5 млн грн - пеня и 313,5 тыс грн - штраф.

В то же время, суд отказался удовлетворить исковые требования прокуратуры расторгнуть договор между воинской частью и частной фирмой.

Основателем луцкой ООО "Тех-Инжиниринг" является Виктор Шевчук, руководитель - Татьяна Ющик. 

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