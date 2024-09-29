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Россияне обстреляли вокзал и поезд в Запорожье

Воскресенье, 29 сентября 2024, 10:06 - Владимир Туник-Фриз

В результате обстрела станции Запорожье-1 повреждено здание вокзала и поезд, который должен был следовать в Солотвино.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По предварительной информации - пострадавших нет.

Поезда №37 Киев - Запорожье-1 и №85 Львов - Запорожье-1 будут приняты на станцию Запорожье-2. Аналогично рейсы №128 Запорожье-1 - Львов будет отправлен со станции Запорожье-2. 

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В "Укрзализныце" уточнили, что со станции Запорожье-1 в Запорожье-2 организовано трансферное движение автобусов, а в поезде Запорожье - Солотвино заменяют поврежденные поезда, отправление рейса состоится до 11:00.

Запорожье Укрзализныця война железная дорога
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