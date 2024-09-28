Ввоз наличной валюты достиг наибольшего показателя за десять лет

Ввоз наличной валюты в Украину за январь-сентябрь 2024 года составил 9,89 млрд долл, что на 80,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года и на 4,5% - общий объем завезенной за 2023 год валюты.

Об этом свидетельствует статистика НБУ, передает "Интерфакс-Украина".

По статистике ввоз валютной наличности в 2024 году является крупнейшим за последние 10 лет. Последний раз так много наличных завозили в 2014 году, 12,43 млрд долл за год.

За август банки ввезли в Украину 1,09 млрд долл в эквиваленте, что, в свою очередь, меньше, чем в июле, июне и мае.

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На доллары США и евро пришлось 77,5% и 22,5% всей ввезенной наличной валюты в августе соответственно.