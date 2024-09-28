Все разделы
Укр / Рус

СБУ поймала топ-менеджера "Энергоатома" Скопича на взятке

Суббота, 28 сентября 2024, 17:08
 
Юрий Николов

Служба безопасности Украины задержала директора по контрольно-ревизионной работе Александра Скопича.

Об этом сообщил соучредитель проекта "Наші гроші" Юрий Николов и источники ЭП.

По сообщению Николова, Скопича задержали возле офиса компании, у которой он требовал взятку в 100 тыс гривен.

По информации источников ЭП, Скопич требовал взятку за решение вопроса с поставками топлива.

Реклама:

Экономическая правда

Реклама:
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте