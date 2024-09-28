СБУ поймала топ-менеджера "Энергоатома" Скопича на взятке
Суббота, 28 сентября 2024, 17:08
Служба безопасности Украины задержала директора по контрольно-ревизионной работе Александра Скопича.
Об этом сообщил соучредитель проекта "Наші гроші" Юрий Николов и источники ЭП.
По сообщению Николова, Скопича задержали возле офиса компании, у которой он требовал взятку в 100 тыс гривен.
По информации источников ЭП, Скопич требовал взятку за решение вопроса с поставками топлива.
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Экономическая правда
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