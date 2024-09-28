За сутки из-за боевых действий обесточивания происходили в шести областях

За сутки с 27 на 28 сентября из-за обстрелов и боевых действий обесточивание происходили в шести областях страны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Ровенской и Черкасской областях", - говорится в сообщении.

При этом, в Винницкой, Полтавской, Ровенской, Черкасской областях из-за атаки БПЛА повреждены воздушные линии, обесточивались бытовые потребители. Питание частично восстановлено. В Донецкой области в результате боевых действий выключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались.

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