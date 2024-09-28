У фирмы отсудили 3 миллиона за загрязнение воздуха без разрешения

Хозяйственный суд Черкасской области взыскал с частного предприятия "Укрполитекс" в пользу Балаклеевского сельского совета Черкасской области 2,97 млн грн нанесенного государству ущерба в результате выброса загрязняющих веществ в воздух.

Об этом свидетельствует постановление суда 13 сентября.

В январе 2022 года, после жалобы гражданина, чья фамилия скрыта в Судебном реестре, экоинспекция провела внеплановую проверку соблюдения требований природоохранного законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха ЧП "Укрполитекс" (с. Балаклея, Черкасский район, Черкасская область).

Инспекторы установили факт загрязнения воздуха без разрешения и обязали частное предприятие устранить нарушения.

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Уже в мае 2023 года Государственная экоинспекция Центрального округа обратилось к "Укрполитекс" с претензией о добровольной уплате и возмещении убытков, причиненных государству в результате сверхнормативных (без разрешения) выбросов загрязняющих веществ в сумме 3,08 млн грн.

Фирма ответила, что, учитывая финансовые возможности, она будет оплачивать сумму частями. В то же время прокуратура обратилась в суд с иском на 3,08 млн грн.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что ранее к административной ответственности был привлечен директор ЧП "Укрполитекс", которая допустила выбросы загрязняющих веществ от деревообрабатывающего оборудования, сушильных камер, твердотопливных котлов и других производственных процессов без разрешения. Руководительницу ЧП "Укрполитекс" оштрафовали на 163 грн.

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Суд установил продолжающееся правонарушение, поскольку проверку провели в январе 2022 года, а разрешение фирма получила только в сентябре 2022 года.

В то же время, поскольку с июля 2023 по январь 2024 года частное предприятие возместило 68 тыс грн, то суд взыскал с ЧП "Укрполитекс" 2,97 млн грн нанесенного государству ущерба в период с 14.07.2021 по 15.09.2022.

Учредителями ЧП "Укрполитекс", основным видом деятельности которого указано лесопильное и строгальное производство, является Анна Скварчинская и директор Алла Савраненко.