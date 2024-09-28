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На выплаты пенсий в сентябре направлено 63 миллиарда

Суббота, 28 сентября 2024, 12:55 - Владимир Туник-Фриз

27 сентября Пенсионный фонд завершил финансирование пенсионных выплат в сентябре.

Об этом сообщаетʼ пресс-служба Пенсионного фонда.

За сентябрь на пенсионные выплаты направлено 62,9 млрд грн, на жилищные субсидии и льготы - 1,4 млрд грн.

Как отмечают, по состоянию на 27 сентября на страховые выплаты профинансировано 2744 млн грн, в том числе на оплату больничных - 1569,7 млн грн.

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В сентябре предоставлено 932 тыс. услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины.

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пенсии Пенсионный фонд
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